В Киев не смогли попасть почти тысяча фанатов "Ливерпуля"

Из Великобритании в Киеве не смогли попасть около тысячи болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Международный аэропорт "Борисполь" (находится под столицей) не смог выделить время для посадки самолетов, и рейсы были отменены, пишет Sky News со ссылкой на заявление турфирмы World Choice Sports.

"С глубоким сочувствием нам пришлось отменить три рейса в Киев. Из-за большого количества рейсов в Киев аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для самолетов", — отмечается в сообщении.

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В фирме подчеркнули, что "получили посадочные слоты от аэропортов Ливерпуля и Манчестера, и подали заявки на слоты в правильном порядке и в необходимые сроки Киеву". "Еще раз подтверждаем, что это проблема у Киева", — говорится в заявлении.

Напомним, 15 сентября 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 в Киеве. Ключевая игра турнира пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" вечером 26 мая — между собой сразятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".