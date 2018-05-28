Ультрас "Черноморца" не простили вылета в Первую лигу: избили тренера прямо на стадионе

Фанаты одесского "Черноморца" избили главного тренера одесского клуба Константина Фролова после вылета команды в Первую лигу.

Тренер после встречи подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, но нескольким фанатам это не понравилось и они нанесли серию ударов по голове тренера одесситов, пишет Odessa.online.

Фролов в срочном порядке покинул место происшествия. Отмечается, что, возможно, именно поэтому тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Фролов позже появился в эфире "Футбол News" с гематомой под глазом.

Напомним, в ответном переходном матче за право выступать в УПЛ "Полтава" в овертайме разгромила "Черноморец" (3:0). Первый матч закончился минимальной победой одесситов (1:0).