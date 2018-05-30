Украинский канал добыл право транслировать ЧМ-2018

Предостящий Чемпионат мира 2018 года по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Украине будет транслировать телеканал Интер.

Как сообщает Sport Arena, после длительного этапа переговоров "Интер" смог договориться с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) о покупке прав на показ матчей футбольного Мундиаля.

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НОТУ приобрела права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, однако в феврале этого года приняла решение не транслировать матчи чемпионата.

Официально о показе матчей будет объявлено позже, когда будут согласованы все детали сделки.

Ранее Верховная Рада пыталась на государственном уровне запретить показ ЧМ-2018 в Украине, но законопроект не набрал нужного количества голосов.

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