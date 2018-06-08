Земфира вслед за Чичериной получила запрет на проведение концертов во время ЧМ-2018

Российская певица Земфира получила запрет на проведение концертов в Нижнем Новгороде и Калининграде, которые припадают на время проведения Чемпионата мира по футболу.

"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу", — говорится в объявлении на сайте артистки.

На сайте также отметили, что компания "Планета Плюс", которая занимается организацией фестивалей с участием Земфиры, провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, однако потом им отказали в праве проводить концерты.

Ранее запрет на право выступать перед болельщиками Чемпионата мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону получила российская певица Юлия Чичерина.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие 32 сборные, команда Украины не смогла пробиться дальше десятого тура группового этапа квалификации ЧМ.