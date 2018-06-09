"Буду играть за большой европейский клуб". Че Че назвал переход в "Динамо" сном

Полузащитник из бразильской команды "Палмейрас" Че Че подписал пятилетний контракт с "Динамо" и заявил, что исполнил свою давнюю мечту играть в европейском клубе.

"Это для меня как сон. Я давно мечтал о переходе в европейский клуб и рад, что меня пригласили в киевское Динамо", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

25-летний бразилец сознался, что очень любит футбол и всегда комфортно чувствует себя на поле.

"Я могу играть на любой позиции в середине поля. Мне комфортно, когда моя команда контролирует мяч, люблю работать с мячом. Всегда подключаюсь к атакам, но и отрабатываю в защите", - отметил он.

Че Че добавил, что попал в крупный клуб Европы и на родине будут пристально следить за его успехами.

"Отныне я буду играть за великий европейский клуб, до этого выступал за великий бразильский клуб. Это для меня новый шанс, новый вызов. В Бразилии будут следить за моими выступлениями в Европе", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, украинская сторона заплатила за переход 25-летнего бразильского футболиста Че Че в "Динамо" сумму в 4,8 миллиона евро.