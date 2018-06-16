ЧМ-2018. Франция с большим трудом обыграла Австралию: фото и видео голов

И сборная Франции, и сборная Австралии достаточно активно начали первый матч в группе C на ЧМ-2018. Однако, несмотря на озвученный перед мачтей всеми экспертами фаворитизм французов, первый реально опасный момент организовали австралийцы. Аарон Муй классно подал со штрафного, Марк Миллиган мощно. Но вратарь Франции Уго Льорис совершил отличный сейв и спас свои ворота от гола. Далее в спокойном темпе игра "докотилась" до перерыва.

Уже на 56-й миинуте главный судья Андрес Кунья назначил пенальти в ворота Австралии - за фол Джоша Рисдона против Антуана Гризманна. Причем для этого арбитр впервые на ЧМ-2018 использовал видеоповтор. Сам пострадавший форвард Франции реализовал наказание и открыл счет. 1:0. Однако уже через три минуты защитник французов Самуэль Умтити сыграл рукой в собственной штрафной - Кунья без колебаний назначил пенальти. Миле Йединак пробил хорошо и не оставил шансов Льорису. 1:1. Казалось, матч так и закончится - минимальной ничьей. Но против был звездный игрок французов - Поль Погба , который на 81-й минуте на скорости прорвался в штрафную Австралии и "влупил" по воротам - мяч ударился о перекладину и "успокоился в углу". 2:1 - Франция минимально обыгрывает Австралию.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба — Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70)