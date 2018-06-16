ЧМ-2018. Аргентина 1-1 Исландия: фото и видео голов

В матче первого тура группы D на ЧМ-2018 в России оба участника, сборные Аргентины и Исландии, начали, что называется, с места в карьер. Уже на 9-й минуте Никола Тальяфико опасно "подрезал" мяч головой в дальний угол ворот исландцев после подачи Лионеля Месси, но не хватило точности. Исландия сразу же ответила мощной атакой с прессингом. Но последовавший затем удар Биркира Бьярнасона из пределов штрафной разминулся с целью – воротами Вильфредо Кабальеро.

Счет в мачте все же открыли аргентинцы. На 19-й минуте Маркос Рохо сильно пробил с дальней дистанции, затем Серхио Агуэро смог подхватить мяч и отправить его в верхний угол ворот Исландии. 1:0. Но "викинги" не остановились и через четыре минуты восстановили паритет. Альфред Финнбогасон хорошо среагировал на отскок мяча в чужой штрафной и восстановил паритет в матче. 1:1. Вторая половина встречи прежде всего запомнится неудачей "звездного" Лионеля Месси. На 62-й минуте его сбил в штрафной площади Исландии Хальдур Магнуссон. Сам же пострадавший и взялся бить назначенный арбитром пенальти. Но вратарь Ханнес Халльдоурссон внешне легко парировал удар Месси "с точки". Остаток матча прошел в атаках аргентинцев, но счет так и не изменился − 1:1.

Напомним, ранее на ЧМ-2018 Франция с большим трудом обыграла Австралию.