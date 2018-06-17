Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018: 1:0

Сборная Мексики победила национальную команду Германии в матче первого тура группы F чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась со счётом 1:0 в пользу мексиканцев.

Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.

Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют друг с другом 18 июня в Нижнем Новгороде.

Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону), а немцы сыграют со Швецией (23 июня, Сочи).

Напомним, президента ассоциации мини-футбола Волыни Сергея Голоскокова, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе, раскритиковали за фото с российским флагом в знак поддержки сборной России на чемпионате мира 2018 года.