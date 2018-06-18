У Усика прокомментировали бой с Гассиевым в Москве

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира в тяжелом весе WBC, WBO Александра Усика, подтвердил, что бой между его клиентом и российским боксером Маратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

"Саша поедет в Москву, чтобы победить!", - цитирует Красюка ресурс klitschko-brothers.com.

Промоутер подчеркнул, что таким было решение руководства WBSS и украинцу снова придется боксировать на территории противника, как это было в четветьфинале WBSS против Майриса Бриедиса.

По словам Красюка, Усик не прекращает тренировки и сейчас намерен перейти в этап спарингов. Для украинского боксера это будет самый главный бой в карьере, поскольку на кону очень много титулов

Напомним, ранее Усик заявлял, что отказывается проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России.