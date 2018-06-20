ЧМ-2018. Португалия - Марокко. 1-0: фото и видео голов

В среду, 20 июня, в рамках 2-го тура группы B ЧМ-2018 сошлись в сражении сборные Португалии и Марокко.

Португальцы не стали тратить время на раскачку и бросились в атаку. Практически сразу же, на 4-й минуте, их главной звезде Криштиану Роналду удался отличный удар головой, после того, как с угла подал Жоау Моутиньо - 1:0. Марокканцы пытались ответить на 10-й минуте аналогичным ударом от Мехди Бенатья - но вратарь Руй Патрисиу был на месте и поймал мяч в "шестерке" ворот. На 39-й минуте отлично сыграл вратарь марокканцев Мунир Мохаммеди. Он успел "выкинуть" руку в сторону и именно туда угодил Гонсалу Гедеш, ударив с близкой дистанции.