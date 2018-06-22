В "Боруссии" Ярмоленко могут указать на дверь — СМИ

Футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже нынешним летом может покинуть немецкий клуб.

Руководство "Боруссии" составило список игроков, от которых намерено избавиться и туда попал украинец.

Как пишет издание Sport.de, Гонсало Кастро, Эрик Дурм и Себастьян Роде не имеют шансов остаться в команде. При этом Ярмоленко и Джереми Тольян имеют слишком высокую зарплату и также могут покинуть команду.

Напомним, ранее сообщалось, что при трансфере Ярмоленко разворовали 150 тысяч евро.