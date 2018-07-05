Четвертьфинал ЧМ-2018: на кого рекомендуют ставить букмекеры

Букмекеры оценили шансы вышедших в четвертьфинал команд продвинуться дальше и взять желанный трофей.

Главным фаворитом Чемпионата мира, по мнению букмекеров, является сборная Бразилии. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 3,75. Также в тройку главных фаворитов входят сборные Франции и Англии.

Бразилия и Франция могут пересечься в рамках турнира, тогда как английская футбольная сборная находится вообще в другом конце турнирной сетки.

Самые малые шансы на победу в мировом первенстве по футболу букмекеры отдали сборным РФ и Швеции.

Итоговый список коэффициентов выглядит следующим образом:

1. Бразилия – 3,75

2. Франция – 4,50

3. Англия – 4,50

4. Хорватия – 6,50

5. Бельгия – 7,00

6. Уругвай – 15,00

7. Россия – 19,00

8. Швеция – 23,00

Если все матчи будут сыграны по прогнозиру букмекеров, то в полуфинале ЧМ-2018 сыграют следующие команды:

1. Франция – Бразилия

2. Англия – Хорватия

Читайте также Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей плей-офф 6 июля

Напомним, победа над Испанией и выход России в 1/8 Чемпионата мира по футболу чуть не убили пожилого испанца - мужчина поставил на победу национальной сборной 15 тысяч евро. Его увезли на скорой с инфарктом, когда дело дошло до пенальти, где победила РФ.