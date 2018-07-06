Бразилия - Бельгия 1:2. "Красные дьяволы" выкидывают Бразилию с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне забил гол в ворота команды Бразилии (2:0, перерыв) в матче 1/4 финала на 31-й минуте, сделав счет 2:0. Таким образом, де Брюйне стал первым бельгийским игроком с 1986 года, который забил гол в игре четвертьфинале чемпионата мира. До этого достижение принадлежало Яну Кулемансу.

Бразилия впервые при Тите пропустила два гола. При нем команда провела 26 игр. Уже 31-й минуте латиноамериканская команда пропустила два мяча.

Южноамериканская команда всего один раз в своей истории сумела одержать победу в матче ЧМ, по ходу которого уступала в счете с разницей в 2 мяча (всего таких матчей было 11). Это случилось на ЧМ-1938, когда Бразилия уступала Швеции 0:2, но в итоге одержала победу со счетом 4:2. Не получилось и в этот раз.

Команда Тите, покинувшая турнир, была последним неевропейским представителем чемпионата. Соперником подопечных Роберто Мартинеса в 1/2 финала станет сборная Франции.

За оставшуюся путевку в полуфинал в субботу поборются сборные Хорватии и России, а также сборные Англии и Швеции. Таким образом, в четвертый раз подряд чемпионом мира станет сборная из Европы. В 2006-м году победу одержала сборная Италии, в 2010-м – Испания, а в 2014-м – Германия.

Полуфинал, в котором сыграют французы и бельгийцы, состоится 10 июля на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Этот матч тоже начнется в 21.00 по киевскому времени.

Бразилия – Бельгия 1:2

6 июля, 21.00, "Казань-Арена"

Голы: 0:1 – 13, автогол Фернандиньо, 0:2 – 31 де Брюйне, 1:2 – 76 Ренато Аугусто.

Бразилия – Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Ренато Аугусто, 73), Фернандиньо, Коутиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58).

Бельгия – Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни, Шадли (Вермален, 83), де Брюйне, Витцель, Азар, Лукаку (Тилеманс, 87).

Предупреждения: Алдервейрелд (47), Менье (71), Фернандиньо (85), Фагнер (90).