Нардеп назвал Кия, Щека и Хорива предками хорватов после поражения россиян на ЧМ-2018

Народный депутат Евгений Рыбчинский ("Воля народа") заявил, что разделяет версию, будто бы легендарные братья-основатели Киева Кий, Щек и Хорив являются "основателями двух словянских этносов" - чехов и хорватов.

Об этом Рыбчинский написал в Facebook.

"Есть версия, что братья предка нашего Кия, Щек и Хорив, были основателями двух славянских этносов, чехов и хорватов. Еще до вчерашнего дня я сомневался в правдоподобности этой версии. Но после серии пинальти в ворота московского улуса, я вдруг осознал, что это братья наши родные, хорваты)))). Вива, Хорватия! Вива Далич! Вива Вида! Эту победу хорваты посвятили Украине и киевскому Динамо", - написал он.

Депутат не уточнил, о какой именно версии идет речь. Однако стоит отметить, что некоторые историки усматривают в имени Щек - "чех", а в Хорив - "хорват", полагая, что начало Повести Временных Лет рассказывает о создании государств Хиос, Чехия и Хорватия.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).