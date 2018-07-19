Шахтер - Динамо. Суперкубок Украины: анонс, где смотреть и котировки букмекеров

В субботу, 21 июля, в Одессе на стадион "Черноморец" пройдет очередное украинское "классико" − матч между донецком "Шахтере" и киевским "Динамо" за Суперкубок Украины.

В последнее время оба клуба проводили активную трансферную кампанию. Венцом покупок "Динамо" в данном межсезонье стала покупка за кругленькую сумму бразильского защитника Сидклея. Кроме того, постоянно барражируют слухи о продаже другого защитника-легионера, Тамаша Кадара, в один из российских клубов.

"Горняки" устроили проводы своему многолетнему капитану и лидеру Дарио Срне, который ушел в итальянский клуб "Кальяри", а также за рекордную сумму продали в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Фреда. Взамен горняки оформили трансферы вратаря Алексея Шевченко, полузащитников Майкона, Фернандо и Маркоса Сиприано, а также нападающего Жуниора Мораеса. Подписание последнего (в статусе свободного агента) добавляет лишней остроты в субботний матч, поскольку ранее бразилец успешно несколько сезонов подряд играл за "Динамо".

Также стало известно, что в матче за Суперкубок точно не примет участие один из лидеров атак "Шахтера" − полузащитник Тайсон. Бразилец принимал участие со своей сборной на мировом футбольном первенстве, которое недавно закончилось в России, и не успеет подготовиться к игре, сообщили в тренерском штабе клуба.

Букмекеры же считают фаворитом субботнего противостояния именно "горняков". В конторе "1xBet" принимают ставки на выигрыш "Шахтера" с коэффициентом 2,25, а на "Динамо" – с коэффициентом 3,0. Ничью оценили в 3,54. В конторе bwin придерживаются похожего мнения – победу "горняков" оценили в 2,25, победу Динамо – в 3,0. Ничья оценивается в 3,5.

Начало матча − в 21.00. Прямая трансляция – на каналах "Украина" и "Футбол1".