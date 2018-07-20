Усик и Гассиев сразились взглядами, украинец победил: видео

В четверг, 19 июля, в столице РФ Москве чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик и россиянин-чемпион мира по версии IBF, WBA Мурат Гассиев провели дуэль взглядов.

Первым моргнул российский спортсмен, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Boxing. ua.

Перед дуэлью взглядов боксеры дали пресс-конференцию, а после "битвы" — пожали друг другу руки.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся на ринге в финальном бою Всемирной суперсерии бокса. Противостояние должно было состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако его отложили из-за травмы украинца. Позже стало известно, что боксеры сразятся 21 июля в Москве. Промоутер Усика Александр Красюк говорил, что бой находится на грани срыва.