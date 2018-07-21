Бой Усик - Гассиев: все, что нужно знать о предстоящем бое

Уже в ближайшую субботу любители бокса смогут насладиться долгожданным финальным поединком Всемирной боксерской суперсерии, в котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик встретится с обладателем титулов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым.

Букмекеры оценили шансы финалистов

В букмекерской компании 1хСтавка на победу россиянина можно поставить по коэффициенту 1.94.

В то же время вероятность победы украинского боксера оценивается чуть ниже с коэффициентом 2.08.

При этом на ничью в предстоящем бое можно поставить за 21.0.

В то же время вероятность победы Гассиева нокаутом за 3.50, а на нокаут Усика принимают ставки за 8.20.

Отметим, что на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,9. На успех россиянина коэффициент такой же – 1,9. Ничья в данном противостоянии оценивается в 19,0.

Усик объяснил, почему любительский бокс сильнее профессионального

Сам Усик накануне боя рассказал о значении отца и тренера Василия Ломаченко Анатолия. По его словам, Ломаченко помогает и говорит со своей точки зрения, но подчеркивает, что окончательное решение должен принимать он сам.

"Как человек и отец, он занимает много места в моей жизни. Я задаю ему даже жизненные вопросы – не только боксерские", – сказал Усик.

Он также высказал мнение о том, что любительский бокс сильнее профессионального.

"Мне любительская карьера очень помогла. Было проделано много работы над школой. На последней Олимпиаде в Рио участвовали некоторые профи – и они дальше второго раунда не прошли. Если это разные виды спорта, значит любительский бокс на первом месте. Профессиональный бокс – это шоу. Можно хорошенько натренироваться, накачать хорошую "баночку", выходить и наносить размашистые удары. Но если попадается противник с хорошей школой, он отшагнет, нырнет и пробьет сам", — объяснил украинский чемпион, передает sports.ru.

"Новая методичка бокса" для Гассиева

В свою очередь Гассиев рассказал о своей подготовке к поединку с Усиком. Россиянин решил отправиться в Америку, чтобы попробовать "новую методику бокса".

"Слава Богу, получилось попасть в зал к Абелю Санчесу – по моему мнению, лучшему тренеру в мире на сегодняшний день. Работа у нас плодотворная.

В России была проблема с подбором спарринг-партнеров – просто не было парней моего веса. В США с этим трудностей не возникает", – сказал Гассиев.

Легендарный тренер дал важный совет Усику накануне боя с Гассиевым

Легендарный украинский тренер, президент лиги профессионального бокса Михаил Завьялов считает, что во время предстоящего боя при равных раундах судьи вряд ли будут отдавать победу украинцу.

Среди сильных сторон Усика он назвал высококлассную работу на ногах, ударную скорость, выносливость, умение работать в разных темпо-ритмах, а также громадный опыт олимпийского бокса.

"По моим наблюдениям, по таким критериям, как техника, скорость, умение вести бой, Мурат не представляет для Усика особой опасности. Александр может его переиграть. Однако, ему надо до последней секунды быть очень внимательным, чтобы не пропустить удар. И, конечно же, надеяться на благосклонность судей, поскольку в России, когда любое соревнование проходит под крышей соответствующих органов, они стремятся сделать все возможное и невозможное, чтобы их спортсмен победил", — подчеркнул Завьялов в комментарии sport.ua.

"Лига чемпионов по боксу" вне политики

Вместе с тем организатор World Boxing Super Series Калле Зауэрланд попросил обойтись без политических вопросов во время боя Усика с Гассиевым.

"В этом финале нет никаких политических вопросов. На ринге встретятся два бойца плюс рефери. Это будет настоящая Лига чемпионов по боксу. Ждем сенсационный бой, но давайте обойдемся без политики. Ее здесь нет", – сказал Зауэрланд.

Напомним, накануне Усик и Гассиев провели дуэль взглядов, при этом первым моргнул российский спортсмен.