Порошенко рассмотрел в победе Усика "символ борьбы" Украины

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, благодаря которой украинский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Выступая накануне в Тернопольской области, Петр Порошенко заявил, что автокефальная церковь является одним из столпов всей мировой геополитики.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал он.