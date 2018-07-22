Гассиев признался, почему проиграл Усику

Российский боксер Мурат Гассиев, уступивший украинскому спортсмену Александру Усику в финале WBSS, прокомментировал прошедший бой.

Он поздравил команду украинца с замечательно проделанной ими работой. По его словам, это был отличный поединок и отличный опыт.

"Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны – будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее", – цитирует Гассиева Sports.ru.

Напомним, Усик установил рекорд Украины, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF. Он стал первым боксером в истории Украины, который объединил все 4 чемпионских пояса.

По словам Усика, эту победу он посвятил "своим отцам". Спортсмен назвал людей, без которых эта победа была бы невозможна.

Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика. "Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

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