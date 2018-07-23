"Хочется вытянуть ножки". Усик вернулся в Киев после победы над Гассиевым: фото

Абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика встретили в аэропорту "Жуляны" в Киеве, куда он прилетел из Москвы после феерической победы над российским боксером Муратом Гассиевым.

"Какие ощущения? Да никаких. Я вздремнул 1,5 часа в самолете. После боя еще не спал, эмоционально ходил, пил, кушал, собирал сумки и летали туда-сюда. Очень хочется приехать домой, принять душ и лечь, вытянуть ножки. Очень спокойно обношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом. Получилось и слава Богу", - цитирует Усика издание isport.ua.

Спортсмен признался, что его команда не рискнула транспортировать Кубок Мохаммеда Али в самолете, поэтому его везут из Москвы на автомобиле. А пояса чемпиона, по его словам, находятся в сумках.

Усик отметил, что был приятно удивлен поддержкой во время боя в Москве, как со стороны соотечественников, так и от россиян.

"Дальше у меня отдых, я детей давно не видел. Мы сейчас вернулись, пообщаемся с промоутером, с компанией и оговорим дальнейшие планы. Я очень соскучился за детками, хочу как можно больше побыть с детьми, отдохнуть и восстановиться", - рассказал журналистам боксер.

Усик добавил, что вопрос о бое с британским боксером-профессионалом Тони Беллью пока не решен, и этим в ближайшее время займется его промоутер Александр Красюк.

Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым завершился победой украинца. Он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), владельцем трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов.