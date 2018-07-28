Любимый тренер на пятой точке: английский фанат сделал необычное тату, фото

Английский футбольный фанат Кевин Томлинсон сделал татуировку с изображением главного тренера команды "Бирмингем" Гарри Монка.

Пикантности событию придает то, что тату футбольный болельщик решил разместить на своей ягодице, пишет "Евроспорт".

Отмечается, что в конце прошлого сезона "Бирмингем" был на грани вылета из Чемпионшипа (2-ой по силе английский дивизион) и чтобы не покинуть лигу, команда нуждалась в победе над мощным "Фулхэмом".

При этом Томлинсон в порыве фанатской страсти пообещал набить лицо Монка на пятую точку в том случае, если "синие" не вылетят из лиги и его любимцы справились с задачей.

В конце концов сам тренер проникся историей с тату, связался с отчаянным фанатом и оплатил ему услуги тату-мастера. Теперь же коуч "Бирмингема" познакомился с болельщиком и был очень рад увидеть копию собственного лица в столь необычном месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фанат украсил пятую точку тату с лицом звезды "Арсенала".