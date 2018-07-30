Украинского легкоатлета, "назвавшего" форму сборной го*ном, дисквалифицировали

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) дисквалифицировала на шесть месяцев спортсмена Антона Грабовского, раскритиковавшего качество формы сборной команды в Instagram.

"Причиной отстранения Грабовского стало неэтичное поведение спортсмена по отношению к компании ASICS, следствием которого стали репутационные потери Федерации легкой атлетики Украины. Поступок Грабовского поставил под угрозу контракт ФЛАУ с компанией ASICS и интересы легкоатлетов сборной", - говорится в сообщении на сайте ФЛАУ.

Сам спортсмен прокомментировал решение федерации на своем YouTube-канале. По его словам, он разместил у себя в Instagram несколько так называемых stories, в которых попозировал в форме. Одну из публикаций Грабовский сопроводил тегом @asics, а также предложил подписчикам проголосовать "за", или "против" (большинство проголосовали против). Парень утверждает, что не употреблял грубых выражений по отношению к бренду (Грабовский якобы назвал форму го*ном).

По словам спортсмена, форма ему нравится. Но компания обратилась с жалобой к ФЛАУ, которая, в свою очередь, и наложила санкции на Грабовского. Сам атлет не согласился с решением федерации и призвал всех спортсменов не бояться высказывать собственное мнение.

Ранее сообщалось, что голкипера юношеской команды "Карпат" Михаила Готру исключили из состава команды за "аморальное поведение" - поддержку сборной России по футболу в матче против Испании на ЧМ-2018.

"Голкипер юношеской команды "зелено-белых" неприятно удивил своими действиями в соцсетях. Речь о Михаиле Готре, который на своей странице запостил несколько фото с российской символикой и поддержкой сборной России на ЧМ. После этого руководство решило приостановить сотрудничество с ним", - сказано в сообщении.

Готра разместил в соцсетях свои селфи-фотографии в поддержку сборной РФ. На одной из них он дорисовал себе усы, подражая тренеру россиян Станиславу Черчесову (тот носит усы. - Прим.), и добавил хэштег #усынадежды. На другом фото парень написал "Да! Браво!", добавив несколько иконок-флажков РФ.