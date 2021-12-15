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Жена футболиста Шахтера показала аппетитные формы в бикини

15 декабря 2021, 22:44

Бондарь и Савина отправилась отдыхать на Мальдивы.

Даша Савина
Даша Савина / instagram.com/savinadasha/

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь и его жена, журналистка Дарья Савина наслаждаются отдыхом после завершения первой части сезона-2021/22.

Шахтер по итогам сезона в чемпионате Украины ушел в лидерах на зимний перерыв.

Бондарь и Савина отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда избранница футболиста уже поделилась несколькими снимками в Instagram.

Дарья опубликовала в соцсети шикарные кадры, на которых она позирует перед камерой в сексуальном купальнике розового цвета.

"Красота - это гармония цветущей природы. Мальдивы - настоящее чудо нашего мира! От увиденной красоты у меня мурашки по коже", - написала Савина в комментарии к своему посту и продемонстрировала шикарную фигуру от которой поклонники пришли в восторг и засыпали лайками.

Ранее писали, что жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия постоянно публикует в соцсетях откровенные фото в купальнике - девушка часто путешествует и отдыхает в "теплых краях", а не сидит дома. Также опубликовала откровенные фото в купальнике.

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