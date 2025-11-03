Запроданка Анна Asti строит планы вне российского шоу-бизнеса

https://glavred.info/starnews/bez-ovechek-i-kozochek-nikuda-anna-asti-reshila-kardinalno-menyat-zhizn-10711652.html Ссылка скопирована

Анна Асти хочет завести ферму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Асти

Вы узнаете:

Анна Asti рассказала о своих планах

Чем хочет заниматься предательница Украины

Певица Анна Asti, которая предала Украину и сбежала в террористическую РФ, устала от российского шоу-бизнеса и решила кардинально менять свою жизнь. В интервью росСМИ запроданка призналась, что хочет открыть ферму и разводить скот подальше от бомонда страны-агрессора.

Асти заявила, что ее самая большая мечта совсем не связана с карьерой на сцене. Она хочет открыть конную ферму и разводить там овец и коз. По словам предательницы Украины, это может стать развлечением и местом отдыха для россиян.

видео дня

Анна Асти - лошади / фото: instagram.com, Анна Асти

"Может быть, мне стоит открыть свою школу конного спорта. Но пока я больше мечтаю о ферме, куда бы приезжали люди отдыхать, наслаждаться кофе на рассвете и наблюдать за прекрасными животными. Конечно, без овечек и козочек никуда. Пока не знаю, как все это организовать гармонично и так, чтобы это приносило удовольствие", — поделилась Асти.

Запроданка развернула в Перьми целую кампанию, создав себе образ спасительницы лошадей. В это же время, Асти полностью игнорирует людей и животных, которые страдают на ее родной земле от действий страны-агрессора и никак не собирается им помогать.

Анна Асти - благотворительность / фото: instagram.com, Анна Асти

Анна Asti - позиция

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично не высказывается по политическим вопросам и продолжает концертную деятельность в России. В 2023 году она получила российское гражданство, отказавшись от украинского. Артистка занесена в базу "Миротворца" за поддержку агрессора и деятельность на территории РФ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что с певицей Анной Asti, которая предала Украину и сбежала в страну-террориста РФ, произошла очередная неприятность. Запроданка повторила судьбу Филиппа Киркорова и получила травму прямо во время концерта.

Также жизнь предательницы Украины Анны Asti на территории террористической РФ становится все сложнее. По данным источников из российского шоу-бизнеса, ее капризы и лицемерие раздражают коллег по сцене, поэтому многие стараются избегать общения с артисткой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред