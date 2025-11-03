Вы узнаете:
- Анна Asti рассказала о своих планах
- Чем хочет заниматься предательница Украины
Певица Анна Asti, которая предала Украину и сбежала в террористическую РФ, устала от российского шоу-бизнеса и решила кардинально менять свою жизнь. В интервью росСМИ запроданка призналась, что хочет открыть ферму и разводить скот подальше от бомонда страны-агрессора.
Асти заявила, что ее самая большая мечта совсем не связана с карьерой на сцене. Она хочет открыть конную ферму и разводить там овец и коз. По словам предательницы Украины, это может стать развлечением и местом отдыха для россиян.
"Может быть, мне стоит открыть свою школу конного спорта. Но пока я больше мечтаю о ферме, куда бы приезжали люди отдыхать, наслаждаться кофе на рассвете и наблюдать за прекрасными животными. Конечно, без овечек и козочек никуда. Пока не знаю, как все это организовать гармонично и так, чтобы это приносило удовольствие", — поделилась Асти.
Запроданка развернула в Перьми целую кампанию, создав себе образ спасительницы лошадей. В это же время, Асти полностью игнорирует людей и животных, которые страдают на ее родной земле от действий страны-агрессора и никак не собирается им помогать.
Анна Asti - позиция
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично не высказывается по политическим вопросам и продолжает концертную деятельность в России. В 2023 году она получила российское гражданство, отказавшись от украинского. Артистка занесена в базу "Миротворца" за поддержку агрессора и деятельность на территории РФ.
Ранее Главред сообщал, что с певицей Анной Asti, которая предала Украину и сбежала в страну-террориста РФ, произошла очередная неприятность. Запроданка повторила судьбу Филиппа Киркорова и получила травму прямо во время концерта.
Также жизнь предательницы Украины Анны Asti на территории террористической РФ становится все сложнее. По данным источников из российского шоу-бизнеса, ее капризы и лицемерие раздражают коллег по сцене, поэтому многие стараются избегать общения с артисткой.
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.
