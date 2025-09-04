Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

Вы узнаете:
- Юрий Горбунов опубликовал архивное фото с Тиной Кароль
- Как изменилась певица
Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал архивное фото с Тиной Кароль, на котором можно проследить, как изменилась внешность и стиль певицы. Пост в своем Instagram Горбунов посвятил 30-й годовщине создания канала 1+1.
На фотографии Тина Кароль и Юрий Горбунов изображены во время работы над шоу "Танцы со звездами". Певица была коллегой ведущего во время первых трех сезонов проекта, а также вернулась в него на 6 сезон.
Архивный кадр из "Танцев со звездами" демонстрирует яркий сценический образ Тины Кароль, непривычный для поклонников сейчас. Тогда певица носила вечерние платья с глубоким декольте, насыщенный макияж с яркими тенями и объемные укладки. Это соответствовало моде телевизионных шоу начала 2000-х.
Сейчас стиль Тины Кароль кардинально изменился - она выбирает более сдержанный и утонченный стиль - легкий макияж, естественные прически, лаконичные платья и топы. Также артистка часто появляется в соцсетях вообще без макияжа.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Тина Кароль резко ответила на обвинения в пренебрежительном отношении к фанатам и "звездной болезни". Запорожский блогер высказал мнение, что охрана певицы вела себя некорректно, на что Кароль ответила в комментариях под его видео.
Также Тина Кароль рассказала, какие качества хотела воспитать в своем сыне Вениамине. Первенец певицы учится в Великобритании и, по словам звездной мамы, подает большие надежды. В то же время Тина отметила, что не хотела сделать сына "мажором".
Вас может заинтересовать:
- Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особый момент разделила с Зеленским
- Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna
- 1+1 Украина 30 лет: как изменились знаменитости канала
О персоне: Юрий Горбунов
Юрий Горбунов - украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред