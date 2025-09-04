Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

Тина Кароль всегда следила за модными тенденциями и не боялась смелых образов.

Юрий Горбунов, Тина Кароль - новое совместное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов, Тина Кароль

Юрий Горбунов опубликовал архивное фото с Тиной Кароль

Как изменилась певица

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал архивное фото с Тиной Кароль, на котором можно проследить, как изменилась внешность и стиль певицы. Пост в своем Instagram Горбунов посвятил 30-й годовщине создания канала 1+1.

На фотографии Тина Кароль и Юрий Горбунов изображены во время работы над шоу "Танцы со звездами". Певица была коллегой ведущего во время первых трех сезонов проекта, а также вернулась в него на 6 сезон.

Юрий Горбунов, Тина Кароль - ведущие "Танцев со звездами" / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Архивный кадр из "Танцев со звездами" демонстрирует яркий сценический образ Тины Кароль, непривычный для поклонников сейчас. Тогда певица носила вечерние платья с глубоким декольте, насыщенный макияж с яркими тенями и объемные укладки. Это соответствовало моде телевизионных шоу начала 2000-х.

Сейчас стиль Тины Кароль кардинально изменился - она выбирает более сдержанный и утонченный стиль - легкий макияж, естественные прически, лаконичные платья и топы. Также артистка часто появляется в соцсетях вообще без макияжа.

Тина Кароль / инфографика: Главред

О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов - украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

