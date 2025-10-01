Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Семейная тайна Киркорова раскрыта.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория назвала имя матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Дочь певца-путиниста Филиппа Киркорова, который активно поддерживает российское террористическое нападение на Украину, рассекретила, кого она называет мамой. Алла-Виктория опубликовала в личном блоге видео, где раскрыла эту тайну. Вскоре ролик был удален, но звездный отец прокомментировал откровение дочери росСМИ.

Дочь Киркорова назвала своей мамой Наталью Ефремову. Это подняло новую волну обсуждений о том, является ли она настоящим родителем Аллы-Виктории. В 2016 году именно ее называли самой вероятной претенденткой на роль биологической матери детей Киркорова. Наталия является близкой подругой певца и часто появляется в его доме.

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Киркоров не стал отмалчиваться и прокомментировал загадочное видео. Он признал, что Алла-Виктория не допустила ошибки и Наталия действительно является матерью для его дочери, но только крестной.

"Это наша крестная. Она и обращается к ней как к крестной. А крестная как бывает? Крестная мама. Поэтому все правильно", — рассказал Киркоров.

Алла-Виктория называет крестную мамой / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — дети

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Их мама неизвестна: оба ребенка родились благодаря суррогатному материнству, и артист тщательно скрывает личность выносившей малышей женщины. Дочь он назвал в честь своей бывшей жены Аллы Пугачевой, а сына в честь своего деда. Сам Киркоров не раз подчеркивал, что дети являются главным счастьем его жизни, и он пытается уделять им максимум внимания.

Филипп Киркоров и Алла-Виктория гуляют в зоопарке / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Раньше Главред сообщал, что российский певец Филипп Киркоров поддержал пропагандистку Маргариту Симоньян после смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна. Путинист заявил, что "душа Тиграна обрела покой" и "память о нем будет светлой и живет в наших воспоминаниях".

Также Филипп Киркоров опустил недавний песенный конкурс "Интервидение", который стал жалкой пародией террористической России на "Евровидение". Киркоров не появился ни на красной дорожке, ни на самом мероприятии.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

