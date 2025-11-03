Укр
Читать на украинском
Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

Анна Подгорная
3 ноября 2025, 13:27
39
Евгений Синельников поделился своим маленьким счастьем.
Евгений Синельников с женой
Евгений Синельников жена - ведущий Орла и Решки готовится стать отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/synelnykova_nataliia

Кратко:

  • Евгений и Наталья Синельниковы ждут своего первого общего ребенка
  • Счастливую новость шоумен сообщил в социальных сетях

Украинский режиссер и ведущий Евгений Синельников сегодня отмечает свое 44-летие. Но это для шоумена не самое главное событие, ведь очень скоро он во второй раз станет отцом.

Об этом Синельников сообщил в своем блоге в Instagram - он опубликовал серию фото с женой Натальей с подписью: "Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наталочка... Точнее, мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе".

видео дня

У Евгения Синельникова есть сын от первого брака - 13-летний Алексей. Его вторая супруга Наталья (заключили брак в августе 2022-го - прим. редактора) также имеет детей от предыдущих отношений - 17-летнюю дочь Агнию и 14-летнего сына Тимура.

Для пары это будет первый общий ребенок. С грядущим пополнение Евгения и Наталью Синельниковых поздравили Слава Демин, Дмитрий Каднай, Алан Бадоев, Onuka, Рамина Эсхакзай и др.

Евгений Синельников с женой
Евгений Синельников жена - ведущий Орла и Решки готовится стать отцом / фото: instagram.com/synelnykov_yevgen
Евгений Синельников с женой
Евгений Синельников жена - ведущий Орла и Решки готовится стать отцом / фото: instagram.com/synelnykov_yevgen
Евгений Синельников с женой
Евгений Синельников жена - ведущий Орла и Решки готовится стать отцом / фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что машину Филиппа Коляденко разбили в Киеве. По предположениям музыканта этот акт вандализма произошел из-за его недавнего выступления.

Также украинский шоумен Андрей Бедняков высказался о воссоединении с актрисой Настей Короткой. Пара в разводе с осени 2024 года. Бедняков признался, что разрыв отношений тогда стал для него шоком.

Читайте также:

О персоне: Евгений Синельников

Евгений Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканалах Интер и Пятница!, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
