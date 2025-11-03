Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

Кратко:
- Евгений и Наталья Синельниковы ждут своего первого общего ребенка
- Счастливую новость шоумен сообщил в социальных сетях
Украинский режиссер и ведущий Евгений Синельников сегодня отмечает свое 44-летие. Но это для шоумена не самое главное событие, ведь очень скоро он во второй раз станет отцом.
Об этом Синельников сообщил в своем блоге в Instagram - он опубликовал серию фото с женой Натальей с подписью: "Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наталочка... Точнее, мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе".
У Евгения Синельникова есть сын от первого брака - 13-летний Алексей. Его вторая супруга Наталья (заключили брак в августе 2022-го - прим. редактора) также имеет детей от предыдущих отношений - 17-летнюю дочь Агнию и 14-летнего сына Тимура.
Для пары это будет первый общий ребенок. С грядущим пополнение Евгения и Наталью Синельниковых поздравили Слава Демин, Дмитрий Каднай, Алан Бадоев, Onuka, Рамина Эсхакзай и др.
О персоне: Евгений Синельников
Евгений Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканалах Интер и Пятница!, сообщает Википедия.
