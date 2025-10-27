"Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

Актриса Наталья Сумская поразила украинцев во время Радиодиктанта 2025.

Наталья Сумская читала Радиодиктант 2025 / коллаж: Главред, скрин с видео: Украинское радио

Вы узнаете:

Наталью Сумскую раскритиковали за чтение Радиодиктанта

Как отреагировали украинцы

В День украинской письменности и языка украинцы традиционно присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства 2025 года. Автором текста стала украинская писательница, переводчица и ученая Евгения Кузнецова, а диктором - народная артистка Украины Наталья Сумская, которая получила немало реакций от пользователей сети и стала героем мемов нынешнего диктанта.

Главред расскажет, какой была реакция украинцев на Радиодиктант 2025.

видео дня

Самой большой проблемой для тех, кто решил писать нынешний диктант стал быстрый темп речи Натальи Сумской. Пользователи сети сравнили актрису с всемирно известным рэпером Эминемом, украинскими артистами Alyona Alyona и Kalush, и даже с болидом Формулы 1. Известный украинский ведущий Женя Янович, для того чтобы выразить эмоции украинцев от скорости нынешнего диктанта, использовал знаковую фразу боксера Александра Усика - "Don't push the horses" (Не гони лошадей).

Женя Янович отреагировал на скорость Радиодиктанта / скрин из соцсетей

Наталью Сумскую поверили с рэпером Эминемом / скрин из соцсетей

Наталья Сумская стала рэпером / скрин из соцсетей

Некоторые из участников радиодиктанта предложили кандидатуру украинского писателя Леся Подервянского для следующего языкового соревнования, охарактеризовав его как "человека с опытом".

Лесь Подервянский стал конкурентом Натальи Сумской / скрин из соцсетей

Лесь Подервянский должен прочитать Радиодиктант / скрин из соцсетей

Как заметили пользователи сети, радиодиктант действительно объединил всех, кто его писал. Пока часть пользователей жаловалась на условия диктовки и текст, который был наполнен диалектизмами, другая согласилась, что это стало интересным испытанием для них.

Наталья Сумская зачитала более динамичный Радиодиктант / скрин из соцсетей

Наталья Сумская - Радиодиктант 2025 / скрин из соцсетей

Наталья Сумская объединила украинцев / скрин из соцсетей

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что народная артистка Украины Наталья Сумская рассказала, как она относится к современному кино и почему почти не снимается. Актриса отметила, что основная ее работа именно в театре, но иногда она все же соглашается на роли в кино, если ей подходит сценарий.

Также Наталья Сумская обратилась к журналистке Людмиле Добровольской и прокомментировала ее слова об актерских данных династии Сумских. Артистка отметила, что детям актеров сложнее проявить свой талант, но на актерских династиях держатся театры.

