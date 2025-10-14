"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

Альбина Джанабаева не ревнует Валерия Меладзе.

Альбина Джанабаева поддерживает мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Вы узнаете:

Альбина Джанабаева восхищается талантом мужа

Ревнует ли она Валерия к поклонницам

В последнее время ходит много слухов о расставании российских певцов Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, которые молчат о террористическом нападении РФ на Украину.

В интервью Марку Андерсону Альбина призналась, что все эти разговоры ложь, как и сплетни об изменах в их браке.

"Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось", — сказала Джанабаева.

Альбина Джанабаева / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Кстати, пара часто снимает видео для соцсетей и генератором идей является Валерий Меладзе.

"Мой муж постоянно придумывает какие-то шутки, он вообще оказался невероятно смешным и изобретательным. На него иногда находит поток мыслей, и он присылает мне забавные сообщения, сочиняет настоящие сказки о своих прогулках", — отметила певица.

Альбина Джанабаева счастлива в браке с Валерием Меладзе / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Иногда Альбина даже показывает в своих видео и детей, лицо которых она долгое время старалась прятать от общественности.

"Я разделяю контент на два типа: то, что придумал сам, и то, что снято под запоминающийся звук. Долгое время я игнорировала тренды и не хотела повторять одно и то же. Мои первые ролики были чистой импровизацией. Например, после рождения Агаты мы с Валерой снимали видео с маской с синяками под глазами. Мы с юмором обыгрывали тяготы родительства. Это было настолько искренне и весело — мы хохотали до слёз, выдумывая сюжеты на ходу. И, мне кажется, успех этих видео был как раз в нашей абсолютной естественности и радости", — добавила артистка.

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

О персоне: Альбина Джанабаева Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

