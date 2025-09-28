"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

Певица Ани Лорак опозорилась в свой день рождения.

Ани Лорак обидела звезд РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак обидела российских звезд

Почему на предательницу Украины обозлился бомонд РФ

Певица-запроданка Ани Лорак, которая променяла родину на российский паспорт, опозорилась перед коллегами по сцене террористической РФ в свой день рождения. По сообщениям российского Telegram-канала, она обидела звезд своей жадностью.

Свой день рождения Каролина решила отметить скромно и не позвала на праздник своих новых друзей, которые помогали ей обустроиться на сцене страны агрессора. Более того, в этом году певица начала новую главу в своей жизни, ведь она получила российский паспорт и окончательно отказалась от Украины. Звезды, которые надеялись отметить такое событие, за глаза называют Лорак жадной и негостеприимной.

Ани Лорак не жалует российских знаменитостей / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Но жизнь новая, а Каролина – старая. Жадная, скрытная, не особо гостеприимная. Она всегда такой была, зря мы думали, что изменится", — сетуют они инсайдерам.

Кроме этого, коллеги по шоу-бизнесу обвиняют Лорак в том, что она любит погулять на чужих праздниках, но никогда не проявляет радушия в ответ, и не приглашает бомонд на свои значимые события. Припомнили ей и свадьбу с Исааком Виджраку, на которую певица не позвала даже родную дочь.

Ани Лорак с мужем Исааком Виджраку / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Она любит на чужие праздники ходить, но к себе не очень охотно зовет. Даже свадьбу у черта на куличках сыграла, чтобы на угощение не тратиться", — поделилась коллега Ани Лорак.

Ранее Главред сообщал, что дочь предательницы Украины Ани Лорак опозорилась сухим поздравлением матери с днем рождения. София просто запостила два небольших фото, на которых она изображена со своей матерью и подписала их "С днем рождения", отметив мать.

Также недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

