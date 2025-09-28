Укр
Читать на украинском
"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

Кристина Трохимчук
28 сентября 2025, 16:54
91
Певица Ани Лорак опозорилась в свой день рождения.
Ани Лорак
Ани Лорак обидела звезд РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Ани Лорак обидела российских звезд
  • Почему на предательницу Украины обозлился бомонд РФ

Певица-запроданка Ани Лорак, которая променяла родину на российский паспорт, опозорилась перед коллегами по сцене террористической РФ в свой день рождения. По сообщениям российского Telegram-канала, она обидела звезд своей жадностью.

Свой день рождения Каролина решила отметить скромно и не позвала на праздник своих новых друзей, которые помогали ей обустроиться на сцене страны агрессора. Более того, в этом году певица начала новую главу в своей жизни, ведь она получила российский паспорт и окончательно отказалась от Украины. Звезды, которые надеялись отметить такое событие, за глаза называют Лорак жадной и негостеприимной.

видео дня
Ани Лорак
Ани Лорак не жалует российских знаменитостей / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Но жизнь новая, а Каролина – старая. Жадная, скрытная, не особо гостеприимная. Она всегда такой была, зря мы думали, что изменится", — сетуют они инсайдерам.

Кроме этого, коллеги по шоу-бизнесу обвиняют Лорак в том, что она любит погулять на чужих праздниках, но никогда не проявляет радушия в ответ, и не приглашает бомонд на свои значимые события. Припомнили ей и свадьбу с Исааком Виджраку, на которую певица не позвала даже родную дочь.

Ани Лорак
Ани Лорак с мужем Исааком Виджраку / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Она любит на чужие праздники ходить, но к себе не очень охотно зовет. Даже свадьбу у черта на куличках сыграла, чтобы на угощение не тратиться", — поделилась коллега Ани Лорак.

Ранее Главред сообщал, что дочь предательницы Украины Ани Лорак опозорилась сухим поздравлением матери с днем рождения. София просто запостила два небольших фото, на которых она изображена со своей матерью и подписала их "С днем рождения", отметив мать.

Также недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
