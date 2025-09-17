Укр
"Кривит душой": Пугачева скрыла важную деталь об отношениях с Киркоровым

Кристина Трохимчук
17 сентября 2025, 10:28
116
Признание Аллы Пугачевой об отношениях с Киркоровым удивило коллег по сцене.
Алла Пугачева, Филипп Киркоров
Алла Пугачева и Филипп Киркоров фиктивно поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, скрин с видео: youtube.com

Вы узнаете:

  • Как происходила свадьба Пугачевой и Киркорова
  • Был ли их брак фиктивным

В своем большом интервью российская певица Алла Пугачева, которая после террористического нападения РФ открыто поддержала Украину, призналась, что ее брак с певцом Филиппом Киркоровым был фиктивным. Впрочем, звездные коллеги на территории страны-агрессора в интервью росСМИ были убеждены, что отношения Примадонны были не такими однозначными.

Российская телеведущая Анна Довлатова вспомнила свадьбу Киркорова и Пугачевой в Санкт-Петербурге, которую проводила ее хорошая знакомая. По словам журналистки, тогда совсем не складывалось впечатление, что этот союз был ненастоящим, поэтому Примадонна, по ее мнению, не рассказала всей правды.

видео дня

"Мне кажется, сейчас она кривит немного душой. Я помню эту свадьбу. Тогда это освещалось очень широко. Поженила их моя хорошая знакомая - Марина Анисина, которая тогда была директором Дворца бракосочетания №1. Я сама выходила замуж там через несколько лет", - рассказала Довлатова.

Алла Пугачёва
Алла Пугачева - свадьба с Киркоровым / фото: instagram.com, Максим Галкин

Телеведущая добавила, что после церемонии общалась с Пугачевой и заметила, что певица очень волновалась, ее руки дрожали. При этом Анна подчеркнула, что Филипп Киркоров искренне любил Аллу Борисовну и тяжело пережил их расставание.

"Это был не фиктивный брак", - подытожила Довлатова.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева сделала первое резкое заявление после интервью. На своей странице в Instagram Примадонна сообщила поклонникам, что ее порыв делиться личным закончился, поэтому она хочет просто уйти.

Также Филипп Киркоров бурно отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, в котором она назвала их брак фиктивным. По словам близких певца, он рыдал и утверждал, что Примадонна растоптала его мужскую гордость. Путинист почувствовал себя серьезно преданным после откровений Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем Instagram Пугачева обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
