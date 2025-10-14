"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

Зибров признался, что не знает, что делать со своей избранницей.

https://glavred.info/starnews/ona-nado-mnoy-izdevaetsya-pavel-zibrov-pozhalovalsya-na-zhenu-10706231.html Ссылка скопирована

Павел Зибров жена - на что жалуется певец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Читайте больше:

Что Павлу Зиброву запрещает жена

Что особенно возмущает артиста

Павел и Марина Зибровы вместе уже 31 год. Жена артиста заведует его карьерой, и обычно в публичном пространстве Павел Николаевич отзывается о возлюбленной исключительно в положительно ключе - обсыпает комплиментами и признаниями в нежных чувствах.

Однако недавно, в беседе с Люкс ФМ, Зибров пожаловался на избранницу. Он рассказал, что Марина над ним издевается.

видео дня

Все это, конечно же, в шутку. Марина Зиброва тщательно следит за внешностью и здоровьем звездного мужа, поэтому порой ставит для него жесткие рамки. Особенно в том, что касается питания.

"Ни вареников, ни дерунов моих любимых не дает. Она надо мной издевается. Не знаю, что с ней делать. Я, наверное, буду куда-то в прокуратуру писать. Любимые мои блюда, а мне не дают", - "пожаловался" Павел Зибров.

Павел Зибров жена - на что жалуется певец / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская блогерша Даша Квиткова оказалась в больнице в синяках. Они оказались последствиями лечения, которое приходится проходить Квитковой.

Также известный режиссер Алексей Комаровский рассекретил отношения с Наталкой Денисенко. После развода актрисе приписывают романы с несколькими мужчинами, и Комаровский в их числе.

Читайте также:

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред