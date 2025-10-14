Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

Анна Подгорная
14 октября 2025, 01:53
1
Зибров признался, что не знает, что делать со своей избранницей.
Павел Зибров с женой
Павел Зибров жена - на что жалуется певец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Читайте больше:

  • Что Павлу Зиброву запрещает жена
  • Что особенно возмущает артиста

Павел и Марина Зибровы вместе уже 31 год. Жена артиста заведует его карьерой, и обычно в публичном пространстве Павел Николаевич отзывается о возлюбленной исключительно в положительно ключе - обсыпает комплиментами и признаниями в нежных чувствах.

Однако недавно, в беседе с Люкс ФМ, Зибров пожаловался на избранницу. Он рассказал, что Марина над ним издевается.

видео дня

Все это, конечно же, в шутку. Марина Зиброва тщательно следит за внешностью и здоровьем звездного мужа, поэтому порой ставит для него жесткие рамки. Особенно в том, что касается питания.

"Ни вареников, ни дерунов моих любимых не дает. Она надо мной издевается. Не знаю, что с ней делать. Я, наверное, буду куда-то в прокуратуру писать. Любимые мои блюда, а мне не дают", - "пожаловался" Павел Зибров.

Павел Зибров
Павел Зибров жена - на что жалуется певец / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская блогерша Даша Квиткова оказалась в больнице в синяках. Они оказались последствиями лечения, которое приходится проходить Квитковой.

Также известный режиссер Алексей Комаровский рассекретил отношения с Наталкой Денисенко. После развода актрисе приписывают романы с несколькими мужчинами, и Комаровский в их числе.

Читайте также:

О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Павел Зибров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

01:48Фронт
Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

23:03Фронт
Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Гороскоп на сегодня 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Гороскоп на сегодня 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Последние новости

02:30

Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

01:53

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

01:48

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

Реклама
22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Реклама
19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

Реклама
16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять