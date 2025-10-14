"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

Читайте больше:
Павел и Марина Зибровы вместе уже 31 год. Жена артиста заведует его карьерой, и обычно в публичном пространстве Павел Николаевич отзывается о возлюбленной исключительно в положительно ключе - обсыпает комплиментами и признаниями в нежных чувствах.
Однако недавно, в беседе с Люкс ФМ, Зибров пожаловался на избранницу. Он рассказал, что Марина над ним издевается.
Все это, конечно же, в шутку. Марина Зиброва тщательно следит за внешностью и здоровьем звездного мужа, поэтому порой ставит для него жесткие рамки. Особенно в том, что касается питания.
"Ни вареников, ни дерунов моих любимых не дает. Она надо мной издевается. Не знаю, что с ней делать. Я, наверное, буду куда-то в прокуратуру писать. Любимые мои блюда, а мне не дают", - "пожаловался" Павел Зибров.
О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
