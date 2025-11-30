"Под окнами - стекло, обломки": звезда "Женского доктора" рассказала о прилете в ее дом

Слава Красовская раскрыла последствия обстрела.

Слава Красовская сейчас - дом актрисы пострадал после прилета / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slava_krasowska

Что произошло с домом Славы Красовской

Что об обстреле говорит сама артистка

Украинская актриса кино и театра Слава Красовская (Жіночий лікар. Нове життя, Кріпосна, Опер за викликом) стала одной из тех, кто в ночь на 29 ноября вплотную столкнулся с агрессией страны-оккупанта - в ее дом произошел прилет. К счастью, квартира артистки, она сама и ее питомцы в порядке. Но соседям Красовской повезло меньше.

Об этом Слава рассказала в своем блоге в Instagram. Она напомнила о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Также актриса планирует заняться помощью тем, чьи жилища оказались разрушенными.

"Я в порядке, квартира не пострадала, мы целы, собаки невредимы. Но разрушенная часть здания вызывает ужас. Думаю, скоро смогу узнать, чем можно помочь соседям, чьи квартиры разрушены. Я - еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами - стекло, строительный мусор и обломки здания. Я - еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно непрерывно донатить на нашу победу", - пишет Слава Красовская. Также она поблагодарила спецслужбы за их помощь в устранении последствий атаки оккупантов.

Слава Красовская сейчас - дом актрисы пострадал после прилета / фото: instagram.com/slava_krasowska

Слава Красовская сейчас - дом актрисы пострадал после прилета / фото: instagram.com/slava_krasowska

Слава Красовская сейчас - дом актрисы пострадал после прилета / фото: instagram.com/slava_krasowska

