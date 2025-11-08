Звезда "Женского доктора" заговорила о своей мобилизации - детали

Станислава Красовская высказалась о мобилизации женщин.

Слава Красовская о мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Красовская

Украинская актриса Станислава Красовская, известная по сериалам "Женский доктор. Новая жизнь" и "Крепостная", заговорила о женской мобилизации. В интервью 24 каналу она призналась, что задумывалась о вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины.

По словам Красовской, она рассматривала возможность мобилизации еще с начала полномасштабного вторжения. Однако актриса признала, что ей не хватило смелости и уверенности, чтобы сделать этот шаг.

Слава Красовская в роли военной / фото: instagram.com, Слава Красовская

"Я много раз с начала полномасштабной войны задумывалась над тем, не пойти ли служить. Но до сегодняшнего момента я еще не нашла в себе достаточно смелости и уверенности, чтобы это сделать. Конечно же, мы не можем знать наверняка, что произойдет в будущем. Мы не знаем, когда закончится эта война, и не знаем, не наступит ли тот момент, когда начнется обязательная мобилизация для женщин", - рассказала Станислава.

Несмотря на то, что пока актриса не вступила в ряды Вооруженных Сил Украины, она прошла пятидневный курс подготовки, который включал тактическую медицину. По ее мнению, такое обучение необходимо каждому украинцу, ведь в критических ситуациях нужно уметь оказывать помощь пострадавшим мгновенно.

Слава Красовская на съемках фильма "Лютый привет" / фото: instagram.com, Слава Красовская

"Ведь никто не отменял обстрелы гражданских городов, никто не может гарантировать отсутствие ранений. Мы должны не паниковать в критической ситуации, а понимать, как можем помочь себе или кому-то из близких до приезда скорой помощи. Это очень важно, потому что паника отнимает драгоценное время и может только навредить. Мы должны знать, чего категорически нельзя делать в таких ситуациях, и наоборот - чем можем помочь. По крайней мере нужно уметь определять массивное кровотечение и понимать, как с ним справиться даже до прибытия медиков", - пояснила Станислава Красовская.

