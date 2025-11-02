Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табаков диагностировали онкологию

Анна Подгорная
2 ноября 2025, 17:40
515
Табаков впервые рассказал о своей борьбе с болезнью.
Павел Табаков
Павел Табаков сейчас - певец рассказал о своей онкологии / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov

Читайте больше:

  • О диагнозе Павла Табакова
  • Как артист чувствует себя сейчас

Украинский певец, победитель музыкальных шоу "Шанс" и "Голос країни-2" Павел Табаков сделал неожиданное признание. За два месяца до начала полномасштабной войны артисту был поставлен страшный диагноз - онкология лимфатической системы.

Об этом Табаков рассказал на подкасте "Балючі теми". В связи с болезнью музыканту пришлось с семьей выехать в Польшу, чтобы получить необходимое лечение.

видео дня

"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны мне сказали, что мне срочно нужно ложиться на лечение, что у меня между 3-й и 4-й стадией рака. Онкология лимфатической системы. Я пошел в церковь, пообщался со священниками, ездил в монастыри. Я верующий человек, и поэтому пытался в вере найти силы пережить этот удар. И все же я выбрал лечение за границей. Экспериментальное лечение. Выбрал Польшу, в Гданьске. Меня приняли. Я еще посоветовался с хорошими специалистами в Израиле и в Киеве. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске. Я прошел полный курс лечения и каждый день благодарю Бога за то, что жив. Сначала это было такое отчаяние. Ты думаешь: "Почему я? Почему со мной такое случилось?". Преодолеть страх смерти нереально, потому что все ее боятся. Дочь плакала, когда у меня выпали все волосы", - поделился Павел Табаков.

На вопрос о том, полностью ли он вылечился от онкологии, певец ответил: "Надеюсь, что да. Надо постоянно сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей".

Павел Табаков
Павел Табаков сейчас - певец рассказал о своей онкологии / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Настя Приходько жестко "прошлась" по блогерше Елене Мандзюк - причиной конфликта стала разница во взглядах на украинизацию.

Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк поделилась важнейшим событием - она и ее избранник, украинский военный Дмитрий Бабчук, крестили первенца. Звезда раскрыла имя малыша.

Читайте также:

О персоне: Павел Табаков

Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик. Победитель пятого сезона телепроекта "Шанс". Полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант". Участник национального отбора на конкурс Евровидение 2011 года. Победитель телепроекта "Голос Країни-2", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Павел Табаков новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

19:27Украина
"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:51Война
Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:50Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

Последние новости

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

18:10

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникаленВидео

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
17:40

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табаков диагностировали онкологию

17:23

Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

17:08

Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

17:07

Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образВидео

Реклама
16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

14:34

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

Реклама
14:34

Одна из главных задач российско-украинской войнымнение

14:09

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, деталиФото

14:06

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

14:02

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Тиграм -разочарование, Драконам - долги

13:27

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

13:25

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"Видео

13:24

России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлумнение

13:23

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

12:58

Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

12:53

Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

12:43

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской РусиВидео

12:26

Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела "взрывную" операциюВидео

11:57

Украинцам необходимо срочно заменить паспорта: чьи документы теперь недействительны

11:57

Целая область Украины осталась без света - какова причина блэкаута

11:47

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

11:31

"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

11:31

В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду

11:29

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

11:02

Что происходит в Покровске: бойцы рассказали о ситуации в городе

Реклама
10:39

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

10:23

Перерос отца: Потап внезапно показался со взрослым сыном

10:10

Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Раки получат совет, Весам - шанс

09:51

Курс может безумно прыгнуть вверх: сколько будет стоить валюта с понедельника

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 ноября (обновляется)

09:28

Певица Елка изменила слова песни, чтобы не упоминать Украину: кринжовое видеоВидео

09:18

Россия содрогается от взрывов: дроны поразили "жирную" цель

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять