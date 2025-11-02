"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табаков диагностировали онкологию

Читайте больше:
Украинский певец, победитель музыкальных шоу "Шанс" и "Голос країни-2" Павел Табаков сделал неожиданное признание. За два месяца до начала полномасштабной войны артисту был поставлен страшный диагноз - онкология лимфатической системы.
Об этом Табаков рассказал на подкасте "Балючі теми". В связи с болезнью музыканту пришлось с семьей выехать в Польшу, чтобы получить необходимое лечение.
"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны мне сказали, что мне срочно нужно ложиться на лечение, что у меня между 3-й и 4-й стадией рака. Онкология лимфатической системы. Я пошел в церковь, пообщался со священниками, ездил в монастыри. Я верующий человек, и поэтому пытался в вере найти силы пережить этот удар. И все же я выбрал лечение за границей. Экспериментальное лечение. Выбрал Польшу, в Гданьске. Меня приняли. Я еще посоветовался с хорошими специалистами в Израиле и в Киеве. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске. Я прошел полный курс лечения и каждый день благодарю Бога за то, что жив. Сначала это было такое отчаяние. Ты думаешь: "Почему я? Почему со мной такое случилось?". Преодолеть страх смерти нереально, потому что все ее боятся. Дочь плакала, когда у меня выпали все волосы", - поделился Павел Табаков.
На вопрос о том, полностью ли он вылечился от онкологии, певец ответил: "Надеюсь, что да. Надо постоянно сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей".
О персоне: Павел Табаков
Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик. Победитель пятого сезона телепроекта "Шанс". Полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант". Участник национального отбора на конкурс Евровидение 2011 года. Победитель телепроекта "Голос Країни-2", сообщает Википедия.
