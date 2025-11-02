"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табаков диагностировали онкологию

Табаков впервые рассказал о своей борьбе с болезнью.

https://glavred.info/starnews/preodolet-strah-smerti-nerealno-u-pavla-tabakov-diagnostirovali-onkologiyu-10711649.html Ссылка скопирована

Павел Табаков сейчас - певец рассказал о своей онкологии / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov

Читайте больше:

О диагнозе Павла Табакова

Как артист чувствует себя сейчас

Украинский певец, победитель музыкальных шоу "Шанс" и "Голос країни-2" Павел Табаков сделал неожиданное признание. За два месяца до начала полномасштабной войны артисту был поставлен страшный диагноз - онкология лимфатической системы.

Об этом Табаков рассказал на подкасте "Балючі теми". В связи с болезнью музыканту пришлось с семьей выехать в Польшу, чтобы получить необходимое лечение.

видео дня

"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны мне сказали, что мне срочно нужно ложиться на лечение, что у меня между 3-й и 4-й стадией рака. Онкология лимфатической системы. Я пошел в церковь, пообщался со священниками, ездил в монастыри. Я верующий человек, и поэтому пытался в вере найти силы пережить этот удар. И все же я выбрал лечение за границей. Экспериментальное лечение. Выбрал Польшу, в Гданьске. Меня приняли. Я еще посоветовался с хорошими специалистами в Израиле и в Киеве. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске. Я прошел полный курс лечения и каждый день благодарю Бога за то, что жив. Сначала это было такое отчаяние. Ты думаешь: "Почему я? Почему со мной такое случилось?". Преодолеть страх смерти нереально, потому что все ее боятся. Дочь плакала, когда у меня выпали все волосы", - поделился Павел Табаков.

На вопрос о том, полностью ли он вылечился от онкологии, певец ответил: "Надеюсь, что да. Надо постоянно сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей".

Павел Табаков сейчас - певец рассказал о своей онкологии / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Настя Приходько жестко "прошлась" по блогерше Елене Мандзюк - причиной конфликта стала разница во взглядах на украинизацию.

Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк поделилась важнейшим событием - она и ее избранник, украинский военный Дмитрий Бабчук, крестили первенца. Звезда раскрыла имя малыша.

Читайте также:

О персоне: Павел Табаков Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик. Победитель пятого сезона телепроекта "Шанс". Полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант". Участник национального отбора на конкурс Евровидение 2011 года. Победитель телепроекта "Голос Країни-2", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред