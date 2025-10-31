Кратко:
- Максим Галкин возвращается в Израиль
- Сколько он заработает на концертах
Российский комик Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, собирается провести в Израиле 13 концертов в ноябре.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, юморист заработает не менее 1,2 млн шекелей и практически все билеты уже проданы.
Также после Израиля Галкин отправится в тур по Европе. Кстати, за выступление артист получает около €120 тыс.
Позиция Максима Галкин
Максим Галкин уехал из страны-террориста РФ еще в 2022 году вместе с семьей жить в Израиль, а затем они перебрались на Кипр, где Алла Пугачева имеет свою недвижимость. Поговаривают, что мягкий климат на острове более подходит Примадонне. Также юморист часто говорит о террористической политике Кремля и шутит об этом на своих концертах, а в РФ его признали иноагентом.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
