Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Максим Галкин продолжает развивать свою карьеру.

Максим Галкин не планирует отдыхать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин возвращается в Израиль

Сколько он заработает на концертах

Российский комик Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, собирается провести в Израиле 13 концертов в ноябре.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, юморист заработает не менее 1,2 млн шекелей и практически все билеты уже проданы.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также после Израиля Галкин отправится в тур по Европе. Кстати, за выступление артист получает около €120 тыс.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Позиция Максима Галкин

Максим Галкин уехал из страны-террориста РФ еще в 2022 году вместе с семьей жить в Израиль, а затем они перебрались на Кипр, где Алла Пугачева имеет свою недвижимость. Поговаривают, что мягкий климат на острове более подходит Примадонне. Также юморист часто говорит о террористической политике Кремля и шутит об этом на своих концертах, а в РФ его признали иноагентом.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

