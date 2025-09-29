Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

Олеся Надеева поделилась своими воспоминаниями.

Олеся Надеева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олеся Надеева

Олеся Надеева рассказала о разрушенном доме в Херсонской области

Как она переживает потерю

Украинская актриса Олеся Надеева, которая снялась в главной роли в сериале "Обратное направление", в интервью для 1+1 Украина рассказала, как скучает по дому.

Артистка отметила, что дом ее родителей в Херсонской области разрушен и в их селе не осталось ни одного уцелевшего дома.

"Это очень болезненная тема для меня, потому что я — очень домашний человек. Наш дом в Херсонской области мы лелеяли с любовью и действительно строили его годами. Мои родители никогда не путешествовали — всю жизнь они работали, чтобы сделать наш дом очень уютным. У нас всегда дома было много смеха и радости. У нас была традиция ужинать вместе. У родителей было много друзей и все собирались именно у нас. Это, пожалуй, и есть мое самое яркое воспоминание — наш дом, полный людей, тепла и смеха. Сегодня Херсон для меня — это огромная рана, которая не заживет. Я очень часто думаю о доме и моментах, которые мы там пережили. Сначала еще была надежда, что мы все отстроим. Но теперь, когда в селе не осталось ни одного дома, все снесено под ноль — это болит еще больше. Мне часто снится наш дом... Именно поэтому в Киеве я стараюсь создать свое пространство по максимуму. Друзья говорят: "Леся, ты держишь на себе всю компанию, собираешь всех дома". Это, видимо, передалось мне от родителей — желание собрать людей, окутать их теплом и любовью, чтобы каждый почувствовал себя дома", - поделилась Олеся.

Олеся Надеева в сериале "Обратное направление" / фото: instagram.com, Олеся Надеева

Также она рассказала, что все ее близкие уехали из Херсонской области.

"После деоккупации Херсона и нашего села все уехали в Николаев. Так как родители у меня дальнобойщики, то на момент начала войны они были за границей. За них мне больше всего больно, потому что если у меня здесь в Киеве есть дом, друзья, мой парень, то моя семья фактически осталась без дома. Я даже не могу представить их ощущения, когда всю жизнь ты вкладывал силы и душу в свой дом, развитие села. Мои папа с мамой организовывали различные турниры в селе, мама работала в доме культуры, они вместе помогали создавать жизнь громады. И теперь все это потеряно. Для меня это самая большая боль", - добавила знаменитость.

Олеся Надеева в сериале "Обратное направление" / фото: instagram.com, Олеся Надеева

