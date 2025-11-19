Кратко:
- Болезнь Симоньян
- О чем рассказала путинистка
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая форсирует и поддерживает террористическое вторжение России в Украину, стала лежачей.
Как пишут российские пропагандисты, Симоньян недавно написала в своей социальной сети, что проходит химиотерапию и имеет много свободного времени. В частности, она высказалась о новой роботе еще одного путиниста, российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", где одну из ролей сыграла его жена Юлия Высоцкая.
Симоньян в ходе обсуждения сериала выдала неожиданную правду о своем состоянии здоровья.
"У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии", - написала Симоньян, восхваляя очередной пропагандистский бред.
Сообщается также, что несмотря на онкологию, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка сообщила, что некоторые выпуски были сняты заранее, а когда выйдут новые, то она уже, скорее всего, будет сидеть в парике.
Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.
Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
