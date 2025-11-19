Путинистка Симоньян сама заговорила о болезни и рассказала о своем состоянии.

https://glavred.info/starnews/simonyan-stala-lezhachey-kak-progressiruet-bolezn-putinistki-10717031.html Ссылка скопирована

Маргарита Симоньян сообщила о болезни и ее последствиях / коллаж: Главред, скрин из видео росСМИ

Кратко:

Болезнь Симоньян

О чем рассказала путинистка

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая форсирует и поддерживает террористическое вторжение России в Украину, стала лежачей.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян недавно написала в своей социальной сети, что проходит химиотерапию и имеет много свободного времени. В частности, она высказалась о новой роботе еще одного путиниста, российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", где одну из ролей сыграла его жена Юлия Высоцкая.

видео дня

Симоньян в ходе обсуждения сериала выдала неожиданную правду о своем состоянии здоровья.

Маргарита Симоньян сообщила в серьезной болезни / Скрин из видео: youtube.com

"У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии", - написала Симоньян, восхваляя очередной пропагандистский бред.

Сообщается также, что несмотря на онкологию, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка сообщила, что некоторые выпуски были сняты заранее, а когда выйдут новые, то она уже, скорее всего, будет сидеть в парике.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.

Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред