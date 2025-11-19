Укр
Симоньян стала лежачей: как прогрессирует болезнь путинистки

Алена Кюпели
19 ноября 2025, 19:54
Путинистка Симоньян сама заговорила о болезни и рассказала о своем состоянии.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян сообщила о болезни и ее последствиях / коллаж: Главред, скрин из видео росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая форсирует и поддерживает террористическое вторжение России в Украину, стала лежачей.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян недавно написала в своей социальной сети, что проходит химиотерапию и имеет много свободного времени. В частности, она высказалась о новой роботе еще одного путиниста, российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", где одну из ролей сыграла его жена Юлия Высоцкая.

Симоньян в ходе обсуждения сериала выдала неожиданную правду о своем состоянии здоровья.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян сообщила в серьезной болезни / Скрин из видео: youtube.com

"У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии", - написала Симоньян, восхваляя очередной пропагандистский бред.

Сообщается также, что несмотря на онкологию, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка сообщила, что некоторые выпуски были сняты заранее, а когда выйдут новые, то она уже, скорее всего, будет сидеть в парике.

Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.

Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

