"Скучаю": Терен откровенно высказался про разрыв отношений с Мандзюк

Блогерка Елена Мандзюк прекратила общение с Александром Тереном.

https://glavred.info/starnews/skuchayu-teren-otkrovenno-vyskazalsya-pro-razryv-otnosheniy-s-mandzyuk-10720688.html Ссылка скопирована

Александр Терен и Елена Мандзюк разорвали отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен, Елена Мандзюк

Вы узнаете:

Александр Терен дал интервью

Что он сказал про отношения с Еленой Мандзюк

Ветеран и главный герой романтического реалити "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько в новом интервью 24 каналу затронул тему отношений со скандальной блогеркой Еленой Мандзюк. Недавно она написала в соцсетях, что разрывает все отношения с Тереном.

Александр не стал комментировать причины такого решения блогерки. Ветеран подтвердил, что они больше не общаются, но осыпал ее комплиментами и поблагодарил за значительную помощь ВСУ.

видео дня

Александр Терен - личная жизнь / фото: instagram.com, Александр Терен

"Сейчас не общаемся. Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает", — сказал бывший Холостяк.

Но несмотря на спокойное отношение Терена к разрыву, нашлось место и для сожалений. Александр признался, что скучает по детям Елены, с которыми успел наладить хорошие отношения.

"Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все хорошо", — заверил ветеран.

Елена Мандзюк - дети / фото: instagram.com, Елена Мандзюк

Также он высказался по поводу скандала, который Елена Мандзюк спровоцировала своими словами о том, что ее дети могут побить ребенка, если тот говорит на языке террористов. Бывший Холостяк стал на защиту своей экс-подруги.

"Если говорить о Елене, то, конечно, много цитат вырвали из контекста. Она имела в виду, что ее дети чувствуют опасность от русского языка. Собственно, они таким образом могут себя защитить", — заявил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский предприниматель и модель Юрий Савранский, которого подозревают в отношениях с актрисой Наталкой Денисенко, заговорил с поклонниками о личном. Манекенщик поделился с подписчиками, что скучает по своим детям от предыдущего брака.

Также победительница "Холостяка 13" Инна Белень заинтриговала поклонников возможной сменой статуса в личной жизни. На новой фотосессии со своим избранником она засветила кольцо на безымянном пальце.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред