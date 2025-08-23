Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

Александра Кучеренко восхитила стильным образом и похвалила закат.

https://glavred.info/starnews/stilnaya-aleksandra-kucherenko-pokazala-modnyy-luk-10692143.html Ссылка скопирована

Александра Кучеренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

Что надела Александра Кучеренко

Как она выглядит

Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко, которая рассталась со своим мужем-путешественником Дмитрием Комаровым, показала стильный лук.

В своем блоге в Instagram, модель опубликовала фото заката и себя на фоне. "Сколько закатов мы видим при жизни? И сколько из них остаются в памяти... Наверное, только те, когда тепло не только на небе, но и в душе. Счастье — видеть еще один закат под украинским небом", - написала ведущая.

видео дня

Ее лук состоял из туфель-лодочек, юбки-карандаша и белого свободного пиджака, который она подвязала тонким поясом, который выгодно подчеркнул ее талию.

Кучеренко показала стильный образ / Фото Instagram/aakucherenko

Свой образ модель дополнила лаконичной черной сумочкой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

Также известный украинский певец Юрко Юрченко публично обозвал и унизил Виктора Павлика. Юрченко раскрыл свое видение политической позиции бывшего друга, которую сам считает неприемлемой.

Вас такж может заинтересовать:

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред