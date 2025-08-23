Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

Кратко:
- Что надела Александра Кучеренко
- Как она выглядит
Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко, которая рассталась со своим мужем-путешественником Дмитрием Комаровым, показала стильный лук.
В своем блоге в Instagram, модель опубликовала фото заката и себя на фоне. "Сколько закатов мы видим при жизни? И сколько из них остаются в памяти... Наверное, только те, когда тепло не только на небе, но и в душе. Счастье — видеть еще один закат под украинским небом", - написала ведущая.
Ее лук состоял из туфель-лодочек, юбки-карандаша и белого свободного пиджака, который она подвязала тонким поясом, который выгодно подчеркнул ее талию.
Свой образ модель дополнила лаконичной черной сумочкой.
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Также известный украинский певец Юрко Юрченко публично обозвал и унизил Виктора Павлика. Юрченко раскрыл свое видение политической позиции бывшего друга, которую сам считает неприемлемой.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
