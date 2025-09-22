Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

Путинистка Маргарита Симоньян обрисовала свое будущее.

https://glavred.info/starnews/uvidite-menya-v-parikah-simonyan-ozvuchila-diagnoz-i-sdelala-mrachnoe-zayavlenie-10700273.html Ссылка скопирована

Маргарита Симоньян объявила свой диагноз / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, t.me/msimonyan

Вы узнаете:

Маргарита Симоньян официально озвучила свой диагноз

Какие последствия болезни ее настигли

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян официально подтвердила свой неутешительный диагноз — у нее обнаружили онкологию. Новости о своем состоянии она сообщила в своем Telegram-канале.

Путинистка рассказала, что ей нечем порадовать сочувствующих — одна из главных рупоров кремлевской пропаганды уже проходит лечение от рака.

видео дня

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака", — написала Симоньян.

Маргарита Симоньян лечится от рака / Скрин из видео: youtube.com

Пропагандистка мрачно отметила, что скоро последствия терапии будут заметны и внешне.

"Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — иронично заметила Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян — болезнь

Маргарита Симоньян заявила об ухудшении состояния здоровья в сентябре 2025 года. Пропагандистка заявила, что перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась остаться живой. Напомним, что супруг путинистки Тигран Кеосаян, который также является кремлевским пропагандистом, остается в коме после второго инфаркта.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.

Кроме того, Симоньян расплакалась в эфире, рассказывая о критическом состоянии своего мужа, кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На фоне личных проблем она заявила, что готова отправиться воевать против Украины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред