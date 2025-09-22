Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

Вы узнаете:
- Маргарита Симоньян официально озвучила свой диагноз
- Какие последствия болезни ее настигли
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян официально подтвердила свой неутешительный диагноз — у нее обнаружили онкологию. Новости о своем состоянии она сообщила в своем Telegram-канале.
Путинистка рассказала, что ей нечем порадовать сочувствующих — одна из главных рупоров кремлевской пропаганды уже проходит лечение от рака.
"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака", — написала Симоньян.
Пропагандистка мрачно отметила, что скоро последствия терапии будут заметны и внешне.
"Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — иронично заметила Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян — болезнь
Маргарита Симоньян заявила об ухудшении состояния здоровья в сентябре 2025 года. Пропагандистка заявила, что перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась остаться живой. Напомним, что супруг путинистки Тигран Кеосаян, который также является кремлевским пропагандистом, остается в коме после второго инфаркта.
Ранее Главред сообщал, что пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.
Кроме того, Симоньян расплакалась в эфире, рассказывая о критическом состоянии своего мужа, кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На фоне личных проблем она заявила, что готова отправиться воевать против Украины.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
