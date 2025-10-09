"Я большой ребенок": звезда "Домика на счастье" раскрыла секрет своего "тайного" брака

Виталина Библив долгое время скрывала избранника.

Виталина Библив муж - актриса рассказала о своем браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rostickdesign, instagram.com/vitalinabibliv

Виталина Библив рассказала о свадьбе

Актриса также отметила, на чем строятся ее отношения с мужем

Украинская актриса и звезда "Домика на счастье" Виталина Библив лишь в апреле 2025 года призналась, что состоит в официальном браке. Ее избранником является Владимир Садовничий, чья работа также связана с киноиндустрией.

В беседе с Oboz.ua Библив рассказала, что их свадьба, и как и вся их семейная жизнь - только для них двоих. Посторонних в это они не приглашают, поэтому личное актриса практически не обсуждает на публике.

Виталина призналась, что Владимир принял ее всю без остатка, со всеми плюсами и минусами, поэтому в этих отношениях она может быть собой и уверена в безусловной поддержке. "Я большой ребенок по своей натуре. Могу по-детски обижаться на мужа из-за какого-то мелкого, непонятного момента, дуть губы – но, кажется, ему это даже нравится. Рядом с ним я чувствую себя абсолютно девочкой. И очень рада, что мне не пришлось ломать себя или подстраиваться. Он взял меня такой, какая я есть, – и любит. Мне кажется, для женщины самое важное – оставаться собой в любом возрасте", - поделилась артистка.

Виталина Библив с мужем / фото: instagram.com/vitalinabibliv

О персоне: Виталина Библив Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).

В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.

