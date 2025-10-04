"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Хореограф выложил ироничное фото в своих социальных сетях.

Влад Яма обратился к украинцам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Вы узнаете:

Почему Влад Яма после долгого молчания решил напомнить о себе

Что опубликовал танцор-беглец в Instagram

Танцор-беглец Влад Яма, покинувший Украину с семьей в начале полномасштабного вторжения и обосновавшийся в США, неожиданно решил напомнить о себе. В Instagram артист показал архивное фото времён расцвета своей карьеры на родине и похвастался отличной физической формой.

Фото было сделано во времена участия Ямы в шоу "Танцы со звездами", где он выступал в роли судьи. На кадре хореограф позирует вместе с коллегами Катериной Кухар и Дмитрием Монатиком в момент выставления оценок. Пока певец и балерина подняли таблички с "десятками", Влад решил оригинально выделиться: написал свою оценку прямо на прессе и показал его в эфире.

"Теперь живите с этим", — подписал фотографию Влад Яма и добавил смайлик с ироничным смехом.

Влад Яма на "Танцах со звездами" / фото: instagram.com, Влад Яма

Артист, похоже, ностальгирует по временам своей популярности в Украине и успешной карьере на телевидении. Однако сегодня Яма уже давно живет за океаном и, похоже, возвращаться в украинское медийное пространство не планирует.

Влад Яма в США — позиция хореографа

Напомним, известный украинский хореограф и телеведущий Влад Яма в начале полномасштабного вторжения России покинул Украину и перебрался в США, где живет до сих пор. Судя по его соцсетям, возвращаться домой артист не спешит. За границей он уже не раз оказывался в центре скандалов — использует русский язык и даже позволял себе сомнительные шутки над украинцами в день одного из массированных обстрелов нашей страны.

Влад Яма / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что недавно Влад Яма с женой посетил фестиваль Burning Man и удивил внезапной сменой имиджа. Своей любимой прическе он не изменил, а вот от бороды Влада Ямы не осталось и следа. Вместо нее шоумен отрастил усы.

Также украинский известный танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь в соцсетях. Беглец опубликовал черно-белое фото со своей женой Лилианой, на котором они позировали в эффектных шляпах.

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

