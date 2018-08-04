Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини

Настя Каменских показала фигуру в купальнике

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, показала соблазнительную фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз артистка поделилась горячими снимками с Одессы – артистка отправилась отдыхать у моря в белом бикини, которое выгодно подчеркивает ее аппетитные формы.

На первом фото певица позирует в отельном номере у зеркала, демонстрируя пышную грудь, на втором снимке Каменских снова сделала акцент на своей груди.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике

Настя Каменских показала фигуру в купальнике

Ранее стало известно, что Настя Каменских попала в больницу.