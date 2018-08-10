“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца

Надя Дорофеева показала фото, сделанное для глянца / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию для глянцевого журнала Viva!, его расхвалили.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал почти 100 тысяч лайков.

“Все хорошо, но стой... )”, — подписала фото исполнительница.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. “Взгляд тигрицы”, — отметил y_e_v_g_e_n_y_i. “Фото супер... завораживает”, — написала an_astasiia553. “Пронзительный взгляд”, — считает hoshponik.

/ Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.