“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком

Настя Каменских показала игривое фото / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских посетила юбилей своей тети и выложила в Сеть игривую фотографию в белом длинном легком платье.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 90 тысяч лайков.

“У тети моей сегодня (в четверг, 9 августа — Ред.) юбилей и так круто собраться в кругу семьи… такие редкие, но трогательные моменты! На фото одна, но как только будут готовы профессиональные фото, обязательно выложу”, — написала артистка.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Какое чудесное платье”, — написала batko_t. “Милота”, — отметил andrii_ak47. “Какая няшка, и платье классное очень”, — считает maria_bond2018.

/ Скриншот с instagram.com/kamenskux

Ранее сообщалось, что Настя Каменских попала в больницу с отравлением, ей поставили капельницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.