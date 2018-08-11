“Когда гуси красивее, чем ты”. Леся Никитюк показала новое забавное фото

Снимок, опубликованный телеведущей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", выложила в Сеть новую забавную фотографию — она сфотографировалась с гусями.
Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за 23 часа он собрал более 70 тысяч лайков.
“Когда гуси красивее, чем ты”, — подписала фото ведущая.
Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, на которых позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме.