"С годами краше и краше": Ольга Сумская покорила Сеть архивным фото с сестрой

Актриса поделилась снимком 30-летней давности.
Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская восхитила поклонников архивным фото.
На фото, которое артистка выложила в Instagram, она запечатлена с сестрой – актрисой Натальей Сумской.
"1987 год. Сестры Сумские", - подписала снимок актриса.
Поклонники отметили, что Ольга Сумская лишь похорошела, и назвали ее с сестрой красавицами.
"Две непревзойденные красавицы! ", " Какая юная", "С годами краше и краше", - восхищались юзеры.
Ранее Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа.