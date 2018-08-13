"С годами краше и краше": Ольга Сумская покорила Сеть архивным фото с сестрой

Ольга Сумская покорила поклонников раритетным фото / Главред

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская восхитила поклонников архивным фото.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, она запечатлена с сестрой – актрисой Натальей Сумской.

"1987 год. Сестры Сумские", - подписала снимок актриса.

Поклонники отметили, что Ольга Сумская лишь похорошела, и назвали ее с сестрой красавицами.

"Две непревзойденные красавицы! ", " Какая юная", "С годами краше и краше", - восхищались юзеры.

1987 рік..Сестри Сумські ❤️❤️ Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 12 Авг 2018 в 4:52 PDT

Ранее Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа.