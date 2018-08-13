"Невероятная!": Леся Никитюк поразила фанатов стройными ножками

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", поделилась с подписчиками забавным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена в легком белом платье с арбузом в авоське.

"Знаете, как отличить арбуза мальчика от арбуза девочки? Шлепните его по попке", - шутливо подписала ведущая.

Подписчики обратили внимание на стройные ноги Никитюк, и расхвалили ее за чувство юмора.

"Невероятная!", " Откуда столько силы? С таким! Арбузом в руках, а вроде как на легке...", "В наше время шлепанье по попке не всегда определяет точно...", "Как можно так грациозно выглядеть с арбузом?", - восхищались подписчики.

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