"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом

Ирина Шейк покрасовалась в металлическом наряде / irinashayk/instagram

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк поразила поклонников золотистым нарядом.

На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила серию фото с вечеринки на Ибице. На снимках модель позировала в миниатюрном золотом платье, которое выполнено из золотистых перьев, и с глубоким декольте.

Подписчики по-разному отреагировали на снимки: одни расхвалили модель за стройные ноги. Другие же раскритиковали ее выражение лица.

"Да когда ж тебя накрасят уже, надоела со своим мужиковатым выражением лица", "Жар-птица", "Шикарная жещина", "Моя королева", - писали юзеры.

Metal mafia @mertalas ?? Публикация от irinashayk (@irinashayk) 12 Авг 2018 в 11:01 PDT

Art Deco @riccardotisci17 ❤️ Публикация от irinashayk (@irinashayk) 12 Авг 2018 в 1:30 PDT

Metallica #ibiza Публикация от irinashayk (@irinashayk) 12 Авг 2018 в 1:29 PDT

Ранее Ирина Шейк покрасовалась фигурой в нижнем белье.