"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом

Модель побывала на громкой вечеринке на Ибице.
Известная 32-летняя модель Ирина Шейк поразила поклонников золотистым нарядом.
На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила серию фото с вечеринки на Ибице. На снимках модель позировала в миниатюрном золотом платье, которое выполнено из золотистых перьев, и с глубоким декольте.
Подписчики по-разному отреагировали на снимки: одни расхвалили модель за стройные ноги. Другие же раскритиковали ее выражение лица.
"Да когда ж тебя накрасят уже, надоела со своим мужиковатым выражением лица", "Жар-птица", "Шикарная жещина", "Моя королева", - писали юзеры.
Ранее Ирина Шейк покрасовалась фигурой в нижнем белье.